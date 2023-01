Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Piace Dele-Bashiru” | News

Milan News

- ROMA - 'Più che chiederci cosa sia successo abbiamo cercato subito di analizzarla già il giorno dopo, abbiamo fatto con il mister una seduta video in cui siamo andati a vedere quali potevano ...La Serie A è rappresentata da quattro giocatori: Tomori e Theo Hernandez del, Bremer della Juventus e Biraghi della Fiorentina. Gli altri candidati sono: Acuña (Benfica), Clauss (O. ... Milan, definito il prestito con diritto di riscatto di Jungdal all'Altach: i rossoneri hanno voluto... Out contro il Parma stasera in Coppa Italia, potrebbero tornare tra i convocati per la sfida contro il Verona, sabato sera, con l’obiettivo di tornare in forma nel derby di Supercoppa contro il Milan, ...Il centrale olandese è uno dei punti fermi della difesa del Torino. Una crescita costante, che ha già attirato l'attenzione di Inter e Napoli e di diversi club della Premier ...