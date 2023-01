Calciomercato Lazio | Milinkovic-Savic è un rebus da risolvere

(Di martedì 10 gennaio 2023) La formazione romana presieduta da Claudio Lotito continua il suo percorso di crescita stagionale sotto all’attenta e capace guida di Maurizio Sarri, tecnico approdato nella Capitale dopo aver condotto alle vittorie Chelsea (Europa League) e Juventus (Serie A, l’ultima fin qui conquistata dai bianconeri in ordine temporale). Il campionato per adesso sorride ai biancocelesti dando ragione al buon lavoro attuato dal tecnico toscano: dopo aver pareggiato con l’Empoli in casa nell’ultimo turno, infatti, i romani hanno toccato quota trentuno punti rimanendo, comunque, in scia del quarto posto detenuto dall’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Tanto delle future fortune dei capitolini passerà per il mercato: soprattutto da quello in uscita. Ildellaprima di sondare il terreno per gli acquisti del domani dovràla grana ...

Laè tra le peggiori, in doppia cifra per persi punti troviamo anche Inter e Atalanta. Ecco la classifica 1) NAPOLI : 2 punti persi da situazione di vantaggio In vantaggio: 15 volte Come è ...Commenta per primo Laha il mercato bloccato. I biancocelesti cercano un terzino sinistro e un vice Immobile, ma al momento è tutto in stand by per la mancata cessione di Fares . Finché non verrà piazzato l'esterno ... Calciomercato Lazio, rivelazione: Sarri rinuncerebbe sia a Luis Alberto sia a Milinkovic CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio ancora deve entrare nel vivo. La pista Pellegrini, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, vive una situazione intricata, non semplice ...Dal terreno di gioco al palcoscenico con cazzimma&arraggia, nell’incontro che si terrà venerdì 13 gennaio alle 18.30 al Teatro Bolivar di via Bartolomeo Caracciolo con due calciatrici del Napoli Femmi ...