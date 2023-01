Calciomercato Juve | spunta una clausola per il rinnovo di Alex Sandro

(Di martedì 10 gennaio 2023), ci sarebbe unaper ilautomatico dopo un certo numero di presenze nel contratto diCome riferisce Tuttosport, il destino disembra dover essere lontano dalla. Con un contratto in scadenza a giugno e la volontà di provare nuove esperienze, il brasiliano potrebbe salutare il bianconero a fine stagione. Nel suo contratto però esiste unache gli permetterebbe di rinnovare per un altro anno. Come accadde un anno fa per Cuadrado, al raggiungimento di un certo numero di presenze l’ex Porto potrebbe ritrovarsi ancora legato al club. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

, ci sarebbe una clausola per il rinnovo automatico dopo un certo numero di presenze nel contratto di Alex Sandro Come riferisce Tuttosport, il destino di Alex Sandro sembra dover ...Commenta per primo Nicola Ventola parla così dell'Inter alla BoboTv: 'Non riesco a spiegarmi una partita così dell'Inter a pochi giorni dal Napoli. L'atteggiamento era lo stesso della Juventus con l'... Joao Felix, c'era anche la Juve: contatti fino alla scorsa settimana CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato della Lazio ancora deve entrare nel vivo. La pista Pellegrini, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, vive una situazione intricata, non semplice ...Daniele Adani ha ricordato l’ex compagno di avventura Gianluca Vialli in lacrime, parlando di quanto gli rivelò sui suoi progetti futuri ...