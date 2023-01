Calciomercato com – Joao Felix | c’era anche la Juve | contatti fino alla scorsa settimana | Primapagina

(Di martedì 10 gennaio 2023) 2023-01-10 00:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Continua a essere il Chelsea a rappresentare il club più scatenato sul mercato, un’autentica società pigliatutto che sta impostando le basi per tornare a puntare a tutto fin dprossima stagione. Ultimo colpo della collezione di Todd Boehly è, destinato ad abbracciare il progetto dei Blues per i prossimi sei mesi: sul piatto subito 11 milioni, poi si vedrà. Una cifra abbastanza alta da convincerel’Atletico Madrid a impostare un prestito senza garanzie di riscatto, le prestazioni del talento portoghese faranno il resto. Voleva andare via, il suo rapporto con il Cholo Simeone era ormai ai minimi termini, restare ancora a ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Dominik Livakovic , estremo difensore della Dinamo Zagabria e protagonista di un grande Mondiale con la Croazia, è un nuovo obiettivo del Villarreal . Lo riporta Mundo Deportivo .Commenta per primo Continua a essere il Chelsea a rappresentare il club più scatenato sul mercato, un'autentica società pigliatutto che sta impostando le basi per tornare a puntare a tutto fin dalla ... Milan, Thiaw indisponibile per la gara contro il Torino Dele Alli rischia di tornare all’Everton. Il Besiktas, secondo quanto riportato dal Mirror, non è soddisfatto delle prestazioni del centrocampista inglese e vuole interrompere il prestito con i Toffee ...Qualche ora prima che il Milan pareggiasse a San Siro con la Roma, alcuni scout rossoneri erano al Picco di La Spezia per seguire da vicino la gara della squadra di Gotti contro il Lecce. La partita è ...