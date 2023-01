Calcio | Zanoli ' Convinto da Stankovic | Samp non merita questa classifica'

(Di martedì 10 gennaio 2023) "Non mi aspettavo di andare via da Napoli a gennaio", ammette il nuovo esterno doriano GENOVA - "È stata una grande emozione, peccato che il risultato non sia andato come speravamo. Ora però ci ...

Così il nuovo difensore della Sampdoria, Alessandro, domenica in campo per la prima volta in blucerchiato proprio contro quel Napoli con cui si era allenato fino a qualche ora prima. Il ...Il giorno prima ti alleni con una squadra, il giorno dopo te la ritrovi da avversaria. Una prassi non proprio inusuale delmoderno che Alessandro, 22 anni da Carpi, ha appena vissuto sulla propria pelle. Arrivato sabato in blucerchiato dal Napoli, la domenica si è ritrovato a sfidare da blucerchiato gli ... Zanoli alla Sampdoria, la soddisfazione dell’agente: “Scelta lungimirante, ha un obiettivo” La Procura di Arezzo si sta convincendo che gli scontri fra tifosi sulla A1, non sono il frutto di un incontro casuale fra le tifoserie di Napoli e Roma, bensì di un incontro organizzato… Leggi ...Il francese torna a lavorare parzialmente in gruppo alla Continassa. Venerdì c'è la sfida agli azzurri, ma è ancora lontano dal recupero completo ...