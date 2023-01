Calcio | un altro lutto | morto Bernasconi | ex Sampdoria

Affaritaliani.it

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo ha dichiarato il giorno della presentazione con l'Al Nassr di aver accettato l'offerta dei sauditi perché affascinato dalla sfida di misurarsi in un nuovo ...... come in tutto il mondo e addirittura l'esistenza delle Leghe nasce dalle regole Fifa, la Federazione Internazionale delle associazioni di. Tra l', Casini ricorda sempre che lo sport è ... Calcio: altro lutto per la Sampdoria, muore a 90 anni l'ex difensore Bernasconi Ciro Ferrara, a Supertele, ha raccontato il suo rapporto con Luca Vialli, svelando un curioso augurio di compleanno. Datato 1995. La lettera di Vialli a Ferrara "L'11 febbraio del 1995, Luca si… Leggi ...Giro di vite contro lo streaming illegale e la pirateria online nel Regno Unito dove sono previste oltre mille perquisizioni direttamente nelle case ...