Calcio | un altro lutto | morto Bernasconi | ex Sampdoria | Serie A

(Di martedì 10 gennaio 2023) 2023-01-10 15:42:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia dimercato.com: E’questa mattina a 90 anni Gaudenzio, storico difensore dellaa cavallo tra gli anni ’50 e ’60.detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata scendendo in campo in 365 occasioni e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze. Maglia numero 5,– soprannominato Orsacchiotto – non venne mai espulso e tra il ’54 ed ’59 giocò consecutivamente 133 partite. Il club, ancora scosso dalle scomparse di Mihajlovic e Vialli, lo ha ricordato con un lungo messaggio sul proprio sito e sui propri social esprimendo “alla moglie Anna e a tutta la famigliale più sentite ...

Affaritaliani.it

RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo ha dichiarato il giorno della presentazione con l'Al Nassr di aver accettato l'offerta dei sauditi perché affascinato dalla sfida di misurarsi in un nuovo ...... come in tutto il mondo e addirittura l'esistenza delle Leghe nasce dalle regole Fifa, la Federazione Internazionale delle associazioni di. Tra l', Casini ricorda sempre che lo sport è ... Calcio: altro lutto per la Sampdoria, muore a 90 anni l'ex difensore Bernasconi Ciro Ferrara, a Supertele, ha raccontato il suo rapporto con Luca Vialli, svelando un curioso augurio di compleanno. Datato 1995. La lettera di Vialli a Ferrara "L'11 febbraio del 1995, Luca si… Leggi ...Giro di vite contro lo streaming illegale e la pirateria online nel Regno Unito dove sono previste oltre mille perquisizioni direttamente nelle case ...