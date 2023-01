Calcio | Serie A Giudice | otto squalificati per un turno

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si tratta di Rincon, Daniliuc, Dominguez, Medel, Ibanez, Lazzari, Sernicola, Tonali. MILANO - Sono, tutti per un, glidalsportivo inA dopo l'ultimodi ...

Fantacalcio ®

...00 Rennes - Nizza 2 - 1 BASKET - LEGA BASKETA 18:00 Trento - Brindisi 68 - 78 19:00 Universo Treviso - Venezia 100 - 93 19:30 Varese - Derthona 88 - 89 Visualizza Lega Basket- ...Nella passata stagione il club rossonero ha trionfato sul campo e anche nei numeri. I ricavi, infatti, hanno subito un'impennata (nonostante un lieve calo nei diritti tv e una prima parte di stagione ... Serie A: otto squalificati per la 18ª giornata (ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17/a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...