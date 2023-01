Calcio | Serie A | 8 squalificati per una giornata

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 17/a, ha squalificato 8 giocatori, tutti per un turno: Tomas Rincon (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Leonardo Sernicola (Cremonese), Gary Medel e Nicolas Dominguez (Bologna), Manuel Lazzari (Lazio), Roger Ibanez (Roma), Flavius Daniliuc (Salernitana).

