Calcio italiano in crisi | ma quanti soldi buttati sul mercato | 122 milioni di euro per 10 'colpi' flop di Inter | Milan e Juve

Fantacalcio ®

... questa volta per davvero, anche su un campo da. Era infatti compagno di reparto del nostro ... L', di un anno più giovane, oggi è la stella del Benfica B, in seconda divisione, assieme a ...Poi una chiosa su Gabigol , il grande flop dell'Inter: " Il problema è che ilè tanto diverso rispetto a quello che si gioca in Brasile, che è ancora all'antica, più lento. Questi ... Serie A: otto squalificati per la 18ª giornata Vedi alla voce danno d’immagine: in Germania la guerriglia sull’A1 finisce in prima pagina, unita al razzismo della curva della Lazio I danni d’immagine che gli ultras procurano al calcio italiano ...Quote Serie A 10 gennaio 2023, dopo il ko con l'Inter il Napoli si è rimesso subito in carreggiata come favorito per lo scudetto.