Calcio | ex procuratore federale Di Lello | Per la Juve mi aspetto sanzioni pesanti

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Lantus e i punti di penalizzazione per l’inchiesta Prisma? Da tifoso spero che il Napoli possa vincere lo Scudetto sul campo (ride, ndr). Mifrancamenteanchenei confronti dellantus e delle società che hanno collaborato con i bianconeri a creare questo sistema”. Lo ha detto Marco Di, presidente della commissione affari economici della Figc ed ex, a Radio Punto Nuovo. “In tal senso, però, i tifosi azzurri possono sperare in un provvedimento simile, ci sono le condizioni”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

