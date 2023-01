Calcio | è fatta per Joao Felix al Chelsea | in giornata visite mediche e firma

(Di martedì 10 gennaio 2023) Londra, 10 gen. - (Adnkronos) -è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del. L'Atletico Madrid e il club inglese hanno trovato l'accordo per il suo trasferimento a Londra: un'operazione in prestito fino a fine stagione da 11 milioni di euro, importo che comprende il pagamento dello stipendio del giocatore, compreso tra i 5 e i 6 milioni, secondo quanto riporta A Bola. Il club londinese ha fissato leper ladi oggi, alle quali seguirà il momento della. Dopo essere cresciuto nel Benfica, il portoghese è arrivato all'Atletico Madrid nel 2019 per 126 milioni, squadra con la quale ha totalizzato 34 gol e 18 assist in 131 presenze (nel 2020/2021 è diventato anche campione di Spagna). Tra i motivi della separazione con ...

