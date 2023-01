Agenzia ANSA

È iniziato alle 14.30 l'incontro al MIMIT (Ministero Imprese e del Made in Italy) voluto dal Ministro Urso dopo i recentiin occasione di Inter - Napoli. Al tavolo presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, l'ad della A, Luigi De Siervo, e ...I diritti per la trasmissione delle gare del massimo campionato italiano dianche quest'anno sono nelle mani di Dazn , azienda londinese che si è accaparrata i diritti ...con diversie ... Calcio: disservizi Dazn, vertici Ott dal ministro Urso - Calcio (ANSA) - ROMA, 10 GEN - È iniziato alle 14.30 l'incontro al MIMIT (Ministero Imprese e del Made in Italy) voluto dal Ministro Urso dopo i ...Dazn rimborserà gli utenti che hanno avuto un disservizio in occasione della sfida di campionato tra Inter e Napoli. Ecco come ottenere.