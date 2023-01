Calcio | Dazn | ' rimborsi diretti e lancio del network operation center in Italia'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Si è svolto oggi, presso il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, l'incontro del Ministro Adolfo Urso assieme al Ministro per lo Sport Giovanni Andrea Abodi e Giacomo Lasorella, Presidente AgCom, con i vertici dirappresentati da Shay Segev (CeoGroup), Sandeep Tiku (CTOGroup), Stefano Azzi (CEO), Romano Righetti (General Counsel), il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.ha fornito dettagliata descrizione del disservizio che ha interessato due delle dieci partite disputate il 4 gennaio 2023 e di queste una parte degli abbonati. "Nel sottolineare che il disservizio è stato causato da un partner globale ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega, al temine dell'incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy. "- ha aggiunto - ha confermato ulteriori impegni per migliorare il ..."Incontro utile e fruttuoso.ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema". Lo ha ... Calcio: Casini "Dazn avrà centrale operativa in Italia" - Calcio (ANSA) - ROMA, 10 GEN - 'Incontro utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia ...«Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio, ristorerà gli utenti secondo quando previsto anche dalla delibera Agcom. L'incontro è stato utile e prezioso ...