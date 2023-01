Calcio | Coppa Italia; verso i quarti Milan chiede strada al Toro

Agenzia ANSA

Nemanja Radonji è il bomber del Torino, due reti in campionato e due inItalia, al quale si affida Juric per superare il turno: l'attaccante serbo nel tabellino dei marcatori è in quota a 5,00. ...... ha riacquistato la forma e rappresenterebbe la sua nazione mentre lotta con fervore per il... Tuttavia, l'assenza di Georginio Wijnaldum dalladel Mondo a causa di una frattura alla gamba ... Coppa Italia: L'Inter senza Lukaku per la sfida con il Parma "Parma tra amarcord e sogno: con l'Inter a mente sgombra", titola la Gazzetta di Parma oggi in edicola. COPPA ITALIA.(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Il Milan si concentra sulla Coppa Italia per dimenticare la delusione del pareggio in extremis contro la Roma. I rossoneri ospitano, domani sera, il Torino con un doppio ...