(Di martedì 10 gennaio 2023) Marco, infortunato, non sarà in campo al Parco dei Principi domani contro l', nella 18/a giornata di Ligue 1. Lo ha annunciato il Paris SG. Il centrocampista azzurro ha lasciato l'...

Agenzia ANSA

In svantaggio di tre reti a fine primo tempo, la banda Allegri si ricompone e piazza il. Tripletta di Boateng, guizzo di Yepes. Si è ritirato a 40 anni. Oggi fa l'allenatore. Tutta la Serie A ...Il centrocampista azzurro ha lasciato l'allenamento di oggi dopo aver ricevuto unal quadricipite destro. Pronto al rientro, invece, Lionel Messi, a poco meno di un mese dal titolo mondiale. L'... Calcio: colpo in allenamento per Verratti, salta l'Angers - Calcio (ANSA) - PARIGI, 10 GEN - Marco Verratti, infortunato, non sarà in campo al Parco dei Principi domani contro l'Angers, nella 18/a giornata di Ligue ...L' Inter deve rinunciare a Carlos Alcaraz, astro nascente del calcio argentino. Il centrocampista 19enne, da tempo accostato ai nerazzurri, si è accordato con il Southampton, club di Premier League, c ...