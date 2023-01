Calcio | Casini ' Dazn avrà centrale operativa in Italia'

(Di martedì 10 gennaio 2023) "Incontro utile e fruttuoso.ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà inunaorganizzativa del network per una risposta sempre più immediata a ...

Vatican News - Italiano

Lo ha detto Lorenzo, presidente della Lega, al temine dell'incontro al ministero delle Imprese e Made in Italy. "Dazn - ha aggiunto - ha confermato ulteriori impegni per migliorare il ...Lo ha detto Lorenzo, presidente della Serie A, uscendo dall'incontro al MIMIT sui disservizi dell'ott. "Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom - ... Calcio, il presidente della Lega Casini: la violenza si vince dalla ... (ANSA) - ROMA, 10 GEN - 'Incontro utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia ...«Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio, ristorerà gli utenti secondo quando previsto anche dalla delibera Agcom. L'incontro è stato utile e prezioso ...