Calcio | Ancelotti' Ogni titolo è importante | con Gattuso qualche problema'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Domani i due tecnici italiani protagonisti nella semifinale della Supercoppa spagnola tra il Real e Valencia RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Supercoppa spagnola...ma anche italiana. Domani, in Arabia ...

Preferisco parlare die dire che le squadre di Gattuso hanno un gioco molto intenso, hanno un'identità molto chiara". Archiviato l'argomento Gattuso,si concentra sulla partita, sul ...GRANDE SINCERITÀ Adhanno chiesto lo stato della sua relazione con Gattuso, e in particolare se la successione di Rino sulla panchina del Napoli da lui appena lasciata avesse provocato ... Prima di Real Madrid-Valencia, sfida di Supercoppa spagnola, il tecnico dei Blancos si lascia andare ad una rivelazione a sorpresa sul collega "Ringhio" ...