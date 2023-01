Calcio | altro lutto per la Sampdoria | muore a 90 anni l' ex difensore Bernasconi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Genova, 10 gen. - (Adnkronos) - Dopo le premature scomparse di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli lapiange la scomparsa di Gaudenzio, exblucerchiato degli'50 e '60. A dare il triste annuncio la stessacon un comunicato sul proprio sito ufficiale. "566 Roberto Mancini. 510 Moreno Mni. 493 Pietro Vierchowod. 459 Angelo Palombo. 400 Fausto Pari. 376 Fausto Salsano. 365 Gaudenzio. Le statistiche parlano chiaro. Parlano di un autentico pezzo di storia dell'Unione. Storia vera, a cavallo tra gli50 e 60, quando essere blucerchiati non era così facile come un trentennio dopo. Gaudenzioda Ponte San Pietro. In ...

TUTTO mercato WEB

Il NyTimes ha fatto unesperimento : ha chiesto al chatbot di scrivere dei temi come se l'... di aiutarci a raccontare cosa ha rappresentato per il mondo delGianluca Vialli o di ...Se Gabriel Batistuta ancora s'emoziona quando parla di Roma e della sua avventura in giallorosso, diversa è la considerazione della sua esperienza nella Capitale per unargentino, Javier Pastore . In occasione del suo approdo a una formazione di Doha, il Qatar Sports Club, el Flaco è tornato sul suo controverso approdo in giallorosso, parlandone quasi con ... Galatasaray, Icardi esulta e mostra la maglia: "Un altro derby, la stessa storia" Genova, 10 gen. – (Adnkronos) – Dopo le premature scomparse di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli la Sampdoria piange la scomparsa di Gaudenzio Bernasconi, ex difensore blucerchiato degli anni ’50 e ...In casa Hellas Verona si fa il punto sul mercato in uscita: Sean Sogliano valuta tre giocatori e apre le porte alla cessione ...