Cade dal primo piano | ricoverato bambino di due anni a Bologna

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Un bimbo due anni è caduto attorno alle 11.30 daldi un'abitazione di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. La dinamica di quanto accaduto è ancora in via di ricostruzione. Il piccolo, che è rimasto sempre cosciente nonostante il volo di tre metri, è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza all'ospedale Maggiore di. Sul posto anche i carabinieri di Faenza.

