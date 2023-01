Buonisti coi porti degli altri anche negli Usa | sinistra furiosa per i migranti sbarcati sull’isola di Obama

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lafa la “buonista” coi: lo fa in Italia, maUsa. Le polemiche sollevate dal Pd sulle destinazioni delle navi cariche disono rimbalzate sui media d’Oltreoceano. La gestione della crisi deinel Mediterraneo e le scelte del governo italiano hanno infatti avuto una certaecoUsa. Il sito conservatore Breitbart dedica oggi un articolo al governo Meloni e alle sue politiche per fronteggiare gli sbarchi. E lo fa trovando incredibili somiglianze tra l’ipocrisia dellaitaliana e quella a stelle e strisce. LEGGIPiantedosi: "Mai più campo profughi d'Europa, equa distribuzione per sgravare Sicilia e ...

ilGiornale.it

E continuano anche se li chiamano "" (o peggio) e intimano loro di smettere perch il mondo ... Ci sono normali cittadini e cittadine alle preseproblemi di ogni giorno, ma capaci di non ...Date al maître à penser Roberto Saviano un pretesto, anche il più insignificante, in questo caso inutile per attaccare Meloni, Salvini, chiunque schieratofintimilitanti di cui Saviano è il leader maximo, ed ecco che lui ne farà un tweet per aizzare il popolo social, che però stavolta l'ha spernacchiato all'unanimità o quasi, e non poteva ... Salario minimo, reddito e buonismo: Bonaccini rispolvera i totem rossi