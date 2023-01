Brasilia | un esperimento urbanistico

Domani

Abbiamo fatto unAbbiamo chiesto a Chat Gpt di scrivere un articolo su analogie e differenze tra l'attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 e quello ai palazzi del governo di. ...I fatti del 6 gennaio 2021 sono stati undi rivolta sovversiva sobillata da un leader ... Se è stato possibile a Washington, sarà possibile anche a, anche se in forme e modalità ... La strada che da Capitol Hill passa per Brasilia potrebbe finire anche a Roma Cosa succede se chiediamo a un chatbot di aiutarci a scrivere un testo per un esame O la tesina per la maturità E un'analisi politica Il dibattito sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale s ...Ciò che è successo al Congresso degli Stati Uniti e in Brasile potrebbe succedere un giorno anche a Montecitorio. Anzi: è già accaduto ...