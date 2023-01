TGCOM

Bolsonaro: 'Triste per le violenze, presto rientrerò in' L'ex presidente del, Jair Bolsonaro, si è detto 'dispiaciuto' per gli atti di violenza e vandalismo avvenuti domenica a ......della Giustizia brasiliano Flavio Dino ha reso noto che la Polizia federale ha già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori del... Brasile, tentato "golpe": mandati di arresto per i finanziatori dell'assalto | Bloccati i conti bancari di Bolsonaro “Punizioni esemplari”. A poche ore dal discorso del presidente brasiliano Lula con la promessa che i “fanatici fascisti” in azione domenica a Brasilia sarebbero stati trovati presto, sono già arrivati ...In Brasile, il ministro della Giustizia Flavio Dino ha reso noto che la polizia federale ha già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori ...