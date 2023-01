Brasile | sospetto di sabotaggio nella rete elettrica in due Stati Chiesto il blocco dei conti bancari di Bolsonaro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Inla Corte deiha bloccato idell'ex - presidente della repubblica Jair. Stessa misura anche per il governatore di Brasilia Ibaneis Rocha (sospeso per 90 giorni) ...

In Brasile è stato disposto il blocco per i conti bancari dell'ex presidente Jair Bolsonaro: la decisione del vice procuratore della Corte dei conti ...anche se c'è sempre il sospetto che possa succedere qualcosa". Così Luigi Zadra, ex missionario comboniano originario di Denno, da 48 anni in Brasile, spiega all'Ansa l'atmosfera che si respira nel ...