Globalist.it

Il Ministro della Giustizia brasiliano Flavio Dino ha reso noto che la Polizia federale ha già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori ...... spero che nel frattempo abbiano cambiato idea e sianoa denunciare le violenze che avvengono oggi in", aggiunge Baldin. "Siamo di fronte a fatti gravissimi. L'assalto alle istituzioni ... Brasile, pronti i mandati di arresto per i finanziatori dell’assalto «Mai è stato così facile organizzare un golpe. E mai è stato così difficile». Il popolare giornalista brasiliano André Petry ha riassunto, in una frase, l’assalto alle sedi delle istituzioni ...L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato di essere stato ricoverato all’ospedale AdventHealth Celebration, fuori dalla città statunitense di Orlando, dopo essere stato ricoverato per fo ...