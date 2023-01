Brasile | migliaia di persone in piazza a Rio

Il Fatto Quotidiano

di persone si sono ritrovate in piazza Cinelandia, nel centro di Rio de Janeiro, per ... a cominciare da San Paolo, dove una parte dell'Avenida Paulista, la strada piu' famosa del, e' ......di almeno un mese - ha anche rivelato che potrebbe 'anticipare' il suo rientro inper ... Intanto ieri decine didi persone hanno invaso ieri le strade e le piazze delle principali città ... Caos Brasile, migliaia di sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento Migliaia di persone si sono ritrovate in piazza Cinelandia, nel centro di Rio de Janeiro, per manifestare a favore della democrazia, in risposta ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...