Agenzia ANSA

...in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori del tentato colpo di Stato di domenica a Brasilia e ha affermato che sono già stati emessidi ...11.15, arresti per finanziatori golpe La polizia federale ha già identificato in 10 stati del ...tentato colpo di Stato di domenica a Brasilia e ha affermato che sono già stati emessidi ... Brasile: mandati di arresto per finanziatori dell'assalto - Mondo "Voglio dimostrare al mondo e al nostro Paese che, anche se ci sono migliaia di persone che credono che le elezioni non siano state valide, qui in Brasile abbiamo un enorme numero di persone che ...Migliaia di persone hanno manifestato per la democrazia nelle città del Brasile denunciando l'assalto alle sedi della presidenza, della Corte suprema e del Congresso e chiedendo l'arresto dell'ex pres ...