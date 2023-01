Brasile | mandati di arresto per finanziatori dell' assalto Bolsonaro | ritorno dagli Usa

Agenzia ANSA

- Al momento, secondo il ministro della Giustizia e della Sicurezza, in tutto sono 1.500 le persone arrestate. L'ex presidente Bolsonaro ha annunciato il rientro nei prossimi giorni dagli Stati Uniti, ...Il ministro Tajani: 'L'ex presidente non ha mai chiesto la cittadinanza italiana'. Manifestazioni pro democrazia in tutto il ... Brasile: mandati di arresto per finanziatori dell'assalto - Mondo I disordini in Brasile con l’assalto da parte di decine di migliaia di persone agli edifici del potere nella Capitale hanno portato ai primi mandati d’arresto per chi ha organizzato l’evento, emessi d ...In Brasile, il ministro della Giustizia Flavio Dino ha reso noto che la Polizia federale ha già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori ...