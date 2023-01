Brasile | mandati d' arresto per i sostenitori dell' assalto Bolsonaro | foto dall' ospedale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il ministro Tajani: 'L'ex presidente non ha mai chiesto la cittadinanza italiana'. Manifestazioni pro democrazia in tutto il ...

Il ministro Tajani: 'L'ex presidente non ha mai chiesto la cittadinanza italiana'. Manifestazioni pro democrazia in tutto il ......in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori del tentato colpo di Stato di domenica a Brasilia e ha affermato che sono già stati emessidi ... Brasile, caccia ai finanziatori e organizzatori dell’assalto al Parlamento. Emessi mandati di arresto Migliaia di sostenitori di Lula si sono riversati per le vie di San Paolo per esprimere il loro disgusto verso la manifestazione di domenica ...A due giorni dal tentato golpe, sono già 1500 le persone fermate, mentre si cercano anche i finanziatori. Bolsonaro resta ricoverato a Orlando, tanti brasiliani scendono in piazza ...