Brasile | l’assalto a Planalto ha devastato un capolavoro dell’architettura

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo scenario delalla Capitol Hill del, a opera dei sostenitori di Jair Bolsonaro, è il Palácio do, realizzato tra il 1958 e il 1960 dall’architetto premio Pritzker Oscar Niemeyer., sede del potere esecutivo della Presidenza della Repubblica del, assieme alla sede del Tribunale Supremo Federale e al Palazzo del Congresso Nazionale, compongono la Praça dos Três Poderes di Brasilia, città pianificata e costruita tra il 1956 ed il 1960 dall’urbanista Lúcio Costa (portata a termine con la direzione di Niemeyer) che l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità. In queste ore, per mezzo delle numerose testimonianze video riversate in rete e trasmesse dalle televisioni, il mondo ha assistito alla devastazione di un...