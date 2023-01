Brasile | in piazza per difendere la democrazia

RaiNews

Una, quella delreale, combatte ogni giorno con le conseguenze del Covid, che là ha ... ha consegnato il primo gennaio, la fascia presidenziale a Lula nelladei Tre poteri. A distanza di ...... e i manifestanti pro Bolsonaro entrati all'interno delladei Tre Poteri l'altroieri. Invece ... nonché del suo stesso partito, il Partito Comunista del(PCdoB). Come curriculum Cappelli ... Brasile, in piazza per la democrazia Il Brasile scende in piazza per difendere la democrazia. Intanto, le autorità hanno riferito di aver arrestato 1.500 sostenitori di Bolsonaro ...L'ex presidente Bolsonaro respinge le accuse. Nella notte i manifestanti bloccano strade e autostrade. Biden-Trudeau-Obrador condannano l'assalto ...