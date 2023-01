Brasile | in migliaia in piazza per la democrazia contro i ' golpisti' di Bolsonaro

(Di martedì 10 gennaio 2023) No al fascismo deidi persone hanno manifestato per lanelle città deldenunciando l'assalto di domenica alle sedi della presidenza, della Corte suprema e del ...

Migliaia di persone hanno manifestato per la democrazia nelle città del Brasile denunciando l'assalto di domenica alle sedi della presidenza, della Corte suprema e del Congresso. Prima che l'assalto da parte di migliaia di suoi sostenitori al Congresso ed alle sedi delle altre istituzioni, Bolsonaro era arrivato negli Stati Uniti il 30 dicembre, quando era quindi ancora il presidente del Brasile. Migliaia di sostenitori di Lula si sono riversati per le vie di San Paolo per esprimere il loro disgusto verso la manifestazione di domenica. Tra slogan e richieste di carcere per l'ex presidente, ricoverato in Usa, migliaia di persone hanno manifestato per la democrazia nelle città del Brasile.