Brasile | identificato chi ha finanziato assalto al Parlamento

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, ha reso noto che sono state identificate le persone che hannoil trasporto dai diversi stati brasiliani a Brasilia delle migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro che domenica scorsa hanno dato l’al, alla Corte Suprema e alla presidenza. Il ministro ha comunque avvisato che al momento però non è possibile attribuire chiaramente delle responsabilità penali: “Quello che si può affermare con certezza è che c’è stato un finanziamento, abbiamo una lista di tutte le persone che hanno affittato gli autobus”. Queste persone, ha aggiunto Dino, “saranno chiamate a rispondere sul perché hanno affittato questi autobus che non erano destinati ad escursioni turistiche”. Sono stati oltre 100 gli autobus che sono partiti da dieci stati diversi domenica ...

Entilocali-online

L'Avvocatura generale dell'unione brasiliana (Agu) ha annunciato oggi di averpiù di ...di almeno un mese - ha anche rivelato che potrebbe 'anticipare' il suo rientro inper ...Leggi anche, Bolsonaro posta foto da ospedale: "Grazie per le preghiere" Bolsonaro, la nuova vita in Florida tra fast food e selfie con sostenitori, 1.500 arresti per assalto al ... Brasile, identificato chi ha finanziato trasporto dei rivoltosi a Brasilia L'Avvocatura generale dell'unione brasiliana (Agu) ha annunciato oggi di aver identificato più di 100 aziende sospettate di aver finanziato "la manifestazione golpista" di domenica a Brasilia. Il dena ...“Punizioni esemplari”. A poche ore dal discorso del presidente brasiliano Lula con la promessa che i “fanatici fascisti” in azione domenica a Brasilia sarebbero stati trovati presto, sono già arrivati ...