(Di martedì 10 gennaio 2023) “Punizioni esemplari”. A poche ore dal discorso del presidente brasiliano Lula con la promessa che i “fanatici fascisti” in azione domenica a Brasilia sarebbero stati trovati presto, sono già arrivati i primi provvedimenti per quello che sembra essere il livello superiore rispetto alla massa di vandali che hanno assaltato il. Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, ha informato che gli uomini della Polizia federale hanno già identificato in dieci Stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con glidel tentato colpo di Stato e ha comunicato che sono già statidi. Una notizia che viene riportata dal sito del quotidiano Estadao. I nomi non sono stati resi noti. I sospettati avrebbero anche finanziato il noleggio di autobus per ...

Il Fatto Quotidiano

...sta succedendo inNella tarda serata di domenica le forze di polizia hanno ripreso il controllo dei palazzi del potere - Governo, Congresso e Corte Suprema - ed è tuttora in corso la...Al di la delle voci insistenti, da segnalare l'unità delle istituzioni in, con i presidenti di tutti poteri verde - oro che hanno diffuso in serata una nota congiunta in difesa della ... Brasile, caccia ai finanziatori e organizzatori dell’assalto al Parlamento. Emessi mandati di arresto Dopo il blitz dei sostenitori dell'ex leader, ritenuto l'istigatore e che da tempo è in Florida, è caccia ai responsabili. "La democrazia non ci sfuggirà di mano" assicura il presidente Lula che ha in ...In Brasile la grande informazione ha svolto un ruolo da grande protagonista e da fedele guardiana delle libertà democratiche.