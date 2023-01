Brasile | Bolsonaro posta foto da ospedale | “Grazie per le preghiere”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ieri ho avuto nuovi dolori e sono stato ricoverato in undi Orlando, negli Stati Uniti. Siamo grati per lee i messaggi di pronta guarigione”. A scriverlo, su Twitter, è stato l’ex presidente brasiliano, Jairndo unache lo ritrae sul letto di. “Dopo essere stato accoltellato nel (comune di) Juiz de Fora, ho subito cinque interventi chirurgici. Dall’ultimo, ho avuto il doppio del dolore e questo mi ha portato ad altre procedure mediche”, ha spiegato lo stesso ex presidente. Il quotidiano brasiliano ‘O Globo’ aveva annunciato precedentemente che l’ex presidente era stato ricoverato per una possibile occlusione intestinale. L'articolo proviene da Italia Sera.

