Brasile | bloccati i conti bancari dell’ex presidente Bolsonaro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il vice procuratore generale della Corte deibrasiliana (Tcu), Lucas Rocha Furtado, secondo quanto ha reso noto Cnn Brasil, ha disposto il blocco deiintestati all’exdella Repubblica, Jair. Jairè ricoverato negli Stati Uniti per una grave occlusione intestinale Oltre a, il blocco riguarderà anche il governatore del Distretto Federale, Ibaneis Rocha (nel frattempo sospeso dall’incarico su ordine della Corte suprema, ndr), l’ex responsabile per la Pubblica sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, e tutti i finanziatori degli atti di vandalismo avvenuti domenica contro i palazzi del potere della capitale brasiliana. “Questo è già il mio terzo ricovero per una grave occlusione intestinale. Sono venuto per stare ...