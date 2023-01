Agenzia ANSA

L'Avvocatura generale dell'unione brasiliana (Agu) ha annunciato oggi di aver identificato più diaziende sospettate di aver finanziato "la manifestazione golpista" di domenica a Brasilia. Il denaro di questi enti privati, si sostiene, ";;è stato utilizzato per pagare gli autobus che ...11.15, arresti per finanziatori golpe La polizia federale ha già identificato in 10 stati del Paese persone sospettate di avere legami economici con gli organizzatori del tentato colpo di Stato di ... Brasile: 100 imprese sospettate di denaro a bolsonaristi - Ultima Ora L'Avvocatura generale dell'unione brasiliana (Agu) ha annunciato oggi di aver identificato più di 100 aziende sospettate di aver finanziato "la manifestazione golpista" di domenica a Brasilia. (ANSA) ...Decine di migliaia di persone hanno invaso ieri le strade e le piazze delle principali città brasiliane per manifestare a favore della democrazia, in risposta all'assalto al Congresso da parte dei sos ...