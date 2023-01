Brasile | 100 aziende sospettate di aver finanziato i manifestanti Il giudice | “Saranno tutti puniti” Bloccati i conti di Bolsonaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Punizioni esemplari”. A poche ore dal discorso del presidente brasiliano Lula con la promessa che i “fanatici fascisti” in azione domenica a Brasilia sarebbero stati trovati presto, sono già arrivati i primi provvedimenti per quello che sembra essere il livello superiore rispetto alla massa di vandali che hanno assaltato il Parlamento. Il ministro della Giustizia brasiliano, Flavio Dino, ha informato che gli uomini della Polizia federale hanno già identificato in dieci Stati del Paese personedie legami economici con gli organizzatori del tentato colpo di Stato e ha comunicato che sono già stati emessi mandati di arresto. Una notizia che viene riportata dal sito del quotidiano Estadao. I sospettati avrebbero ancheil noleggio di autobus per portare gli estremisti nella capitale. Il ministro ha affermato che ...