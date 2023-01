Borse | Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell Il gas scende sotto i 70 euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente della Federal Reserve, parlando in Svezia, non affronta il tema delle prossime mosse di politica monetaria. In calo petrolio e gas

Milano Finanza

In questo quadro, Wall Street ha migliorato il tono, mentre leeuropee pur restando sopra i minimi di giornata hanno confermato il tono negativo. A pesare sono i timori per la recessione e una ...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con ...- dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di, l'... Piazza Affari piatta In valori assoluti disavanzo di circa 47 mld di dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Il deficit pubblico russo e' stato pari al 2,3% del Pil nel 2022, un livello relativamente ...(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Seduta fiacca per le Borse europee, dove ha prevalso la cautela dopo le parole della componente della Bce, Isabel ...