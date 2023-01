Borse | Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell Gas sotto i 70 euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente della Federal Reserve, parlando in Svezia, non affronta il tema delle prossime mosse di politica monetaria. In calo petrolio e gas

Il Sole 24 ORE

La chiusura delledi oggi Le banche centrali rallentano il piccolo rally avviato con l'inizio del 2023.lascia sul terreno lo 0,08% a 25.364 punti. Londra giù dello 0,40% a 7.693,70 punti, Francoforte - 0,...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con ...- dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di, l'... Borse, Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell. Il gas scende sotto i 70 euro Seduta in calo per Milano e per gran parte delle altre piazze del Vecchio Continente. Il Ftse Mib termina in flessione dello 0,1% a 25.364 punti, con acquisti su Finecobank (+1,2%), Poste Italiane (+1 ...In valori assoluti disavanzo di circa 47 mld di dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Il deficit pubblico russo e' stato pari al 2,3% del Pil nel 2022, un livello relativamente ...