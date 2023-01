Borse | Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell Gas a 70 euro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente della Federal Reserve, parlando in Svezia, non affronta il tema delle prossime mosse di politica monetaria. In calo petrolio e gas

Chiusura in leggero calo per Piazza Affari, in una seduta fiacca per tutte leeuropee. Il listino milanese ha ceduto lo 0,08% a 25.364 punti. .Nato ada un'intuizione di un piccolo gruppo di studenti abili nell'organizzare mercatini di ... e prodotti da impiegare nel tempo libero, in primis i trolley,sportive e taccuini da ... Borse, Milano chiude piatta anche dopo le parole di Powell. Il gas scende sotto i 70 euro Prosegue in calo la seduta delle Borse in Europa, sui timori di nuovi rialzi di tassi che gelano il rimbalzo di inizio anno. Londra cede lo 0,16%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,43%, Milano lo 0,10% ...CAMPOBASSO - La Regione Molise torna alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023.