Borsa | Wall Street apre debole | Dj +0 | 03% | Nasdaq - 0 | 11%

Partenza all'insegna della cautela per ladiStreet dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell . Il banchiere, nel suo intervento alla Riksbank svedese, ha sottolineato l'importanza per le banche centrali di ...I future sui principali indici azionari americani si muovono al ribasso, anticipando una partenza debole per ladiStreet, più tardi. Gli investitori stanno cercando di capire se sono fondate le aspettative su una Fed meno aggressiva dopo i dati sul mercato del lavoro americano. Proprio per questo l'... Le Borse di oggi, 9 gennaio. I listini scommettono sulla riapertura ... (ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,03% a 33.529,16 punti, il Nasdaq perde lo 0,11% a 10.613,54 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 3.891,05 punti. (ANSA ...Per Morgan Stanley, lo S&P 500 subirà gli effetti negativi della recessione. Tanto da raggiungere il target di 3.000 punti entro fine anno ...