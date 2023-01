Agenzia ANSA

Robert Walters in flessione alladi Londra, dopo avere avvertito che l'utile dell'esercizio sara' inferiore alle attese del ... Nel Regno Unito l'aumento e' stato dell'8% a 17,2 milioni, l'...Prosegue in calo la seduta delle Borse in, sui timori di nuovi rialzi di tassi che gelano il rimbalzo di inizio anno. Londra cede lo 0,16%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,43%, Milano lo 0,10% e Madrid oscilla intorno alla parità ( - ... Borsa: Europa prosegue in calo, Milano -0,1% - Economia ROMA (ITALPRESS) – Solido sostegno all’Ucraina e alla fornitura di armi all’esercito che deve combattere contro l’invasore russo, ma anche l’auspicio che il conflitto termini il prima possibile, nonos ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - Libri chiusi per la raccolta degli ordini per il BTp benchmark a 20 anni scadenza 01/09/2043 emesso oggi dal Tesoro. La domanda complessiva, riferiscono ...