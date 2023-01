Agenzia ANSA

Lieve aumento per ladi Tokyo , che mostra sul principale indice azionario giapponese un ... Tra le news provenienti dall', spicca la decisione dell' ambasciata cinese in Corea del Sud di ...Le Borse asiatiche si sono mosse in direzioni diverse durante la seduta e la cautela ha prevalso, in scia alla chiusura incerta di Wall Street e alle dichiarazioni da 'falchi' dei presidenti della Fed ... Borsa: Asia contrastata in scia ai 'falchi' della Fed - Economia (ANSA) - MILANO, 10 GEN - Le Borse asiatiche si sono mosse in direzioni diverse durante la seduta e la cautela ha prevalso, in scia alla chiusura incerta di Wall Street e alle dichiarazioni da 'falchi ...Futures Usa in ribasso dopo la sessione della vigilia, che ha visto Wall Street ridurre gran parte dei guadagni inizialmente riportati. Il Nasdaq si è con ...