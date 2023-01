Boomerissima streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stasera, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per lavolta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2.live Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live ...