«Boomerissima» | millennial contro boomer nel nuovo “gioco” di Alessia Marcuzzi su Rai2

Gazzetta del Sud

Da oggi arriverà in prima serata su Rai 2 "", il nuovo programma condotto da Alessia ... come la conduttrice, hanno amato molto gli anni 80 e 90, e quella dei, le celebrity che ...Alessia torna da stasera con un quiz show che mette in gara gli ultraquarantenni e i: 'Una mia idea, in cui la Rai ha ... «Boomerissima»: millennial contro boomer nel nuovo “gioco” di Alessia Marcuzzi su Rai Nuovo show per Alessia Marcuzzi che riparte in tv il 10 gennaio con Boomerissima. La donna ha parlato della nuova avventura e non solo.Alessia torna da stasera con un quiz show che mette in gara gli ultraquarantenni e i Millennial: "Una mia idea, in cui la Rai ha creduto" ...