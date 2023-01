Boomerissima | anticipazioni | giochi e ospiti della prima puntata

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stasera, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per lavolta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.In ognisaranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di ...

Today.it

Con il giusto mix tra varietà e game - show, '' promette di regalare momenti pieni di emozioni, alternando, in un clima di festa, il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei ...stasera su Rai 2 con Alessia Marcuzzi:e ospiti del 10 gennaio 2023, nuovo programma tv condotto in prima serata su Rai 2 da Alesia Marcuzzi metterà per la ... "Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti Boomerissima programma Alessia Marcuzzi stasera prima puntata: a che ora inizia, dove vederlo in tv, orario, canale, come funziona, giochi ...“Cartabianca”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 il nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico, condotto da Bianca Berlinguer.