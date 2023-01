Boomerissima | Alessia Marcuzzi torna in Rai tra applausi e critiche | ' Mai vista così libera | ma il programma non ha senso'

Fanpage.it

Marcuzzi spera nel boom. Sabrina Salerno show Il primo momento cult del nuovo '' è l'arrivo di Sabrina Salerno, introdotta con entusiasmo da Max Giusti. Ovviamente, la showgirl ha ...Marcuzzi conduce questa sera 10 gennaio il programma. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20 . Dove e quando è nata, età, altezza, biografia diMarcuzzi... Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi su Rai 2: chi sono gli ospiti e come funziona Nella prima puntata del suo show Alessia Marcuzzi ha ospitato su Rai Uno il suo ex compagno, più appesantito rispetto al solito ...Alessia Marcuzzi, il ritorno in Rai è un evento. Dopo 23 anni, la showgirl torna sulla tv di stato con il programma "Boomerissima", scritto e condotto da lei. Su Rai 2 la sfida ...