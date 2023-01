Boomerissima | Alessia Marcuzzi da stasera su Rai2 | ' Metto a confronto due generazioni | boomer contro millennials'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ha chiuso le porte a Mediaset e le ha riaperte in Rai, dove una giovanissima, faceva il suo debutto televisivo ne Il Grande gioco dell'oca, al fianco di Gigi Sabani nel 1994. ...

Quotidiano di Sicilia

Marcuzzi: 'Sono una bad Befana' e '' (come il suo nuovo show)Marcuzzi torna con'Ho rivisto le serie tv dell'epoca, da Friends a Beverly Hills, riascoltato ...Marcuzzi presentasu Rai2 Alessia Marcuzzi, il grande ritorno con “Boomerissima” su Rai 2: ospiti e curiosità Tutto quello che c'è da sapere su Boomerissima, il programma con cui Alessia Marcuzzi torna in Rai: significato e regole del gioco.Ha chiuso le porte a Mediaset e le ha riaperte in Rai, dove una giovanissima Alessia Marcuzzi, faceva il suo debutto televisivo ne Il Grande gioco dell'oca, al fianco di Gigi Sabani nel ...