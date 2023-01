“Boomerissima” | Alessia Marcuzzi cambia tutto Addio stile maschile | il look della prima puntata

(Di martedì 10 gennaio 2023)ha dato il via alla sua nuova avventura televisiva, presentando un programma inserata su Rai 2. Una sfida a dir poco intrigante, che rappresenta un rilancio per la sua carriera. Ha infatti preferito tenersi lontana dal mondo televisivo per un po’, in attesa del giusto progetto, che è finalmente arrivato. Dopo aver dato un primo sguardo al suo outfit in conferenza stampa, ecco ildi: ildiUna gradita sorpresa per molti, l’outfit scelto daper ladisu Rai 2, ma ...

la Repubblica

, non bomberissima. Attenzione al titolo del nuovo programma diMarcuzzi, lo stesso che segna il ritorno (attesissimo) in Rai della conduttrice, dopo tanti anni a Mediaset. C'è ......diMarcuzzi che segna il suo debutto in Rai. La vedremo stasera, martedì 10 gennaio 2023 , per la prima puntata su Rai2, in prima serata. Tanti gli ospiti che si alterneranno a... 'Boomerissima', Alessia Marcuzzi approda in Rai: "La gara con i millennials è un gioco che mi appassiona" Francesco Facchinetti ed Elettra Lamborghini ma anche Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi: chi ci sarà oggi a Boomerissima ...Ecco i tre motivi per i quali la gag andata in onda oggi all'interno del programma Viva Rai 2 con Rosario Fiorello, è falsa ...